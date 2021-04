Riaperture | Lega vs Speranza | scintille in cabina di regia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Da una parte lache “voleva riaprire praticamente tutto, già dal 26” aprile, come trapela da chi era presente a Palazzo Chigi, dall’altra il fronte della cautela, con in testa il ministro Roberto, il dem Dario Franceschini, il pentastellato Stefano Patuanelli. La discussione indi, a quanto apprende AdnKronos, ha vissuto momenti di tensione (“discussione accesa”) di fronte alle richieste del partito di Matteo Salvini, che ha posto sul tavolo la questione in termini netti. “Se i dati dicono che si può riaprire, perché continuare a tenere prigionieri gli italiani?”, è la domanda rivolta ai partner di governo a nome del partito di Salvini. La richiesta era di aprire tutto, anche palestre, anche piscine e attività sportive. Pd, M5S enon raccolgono: a quel punto la ...

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - LegaSalvini : ++ ?? RIAPERTURE DAL 26 APRILE, SODDISFAZIONE LEGA: È LIBERAZIONE, VINCE IL BUONSENSO ++ Passa principio che si puo… - LegaSalvini : #BORGHI STANA I NEMICI DELLE PARTITE IVA: PD E M5S BOCCIANO IL SÌ ALLE RIAPERTURE PROPOSTO DALLA LEGA - mlpedo1 : RT @Gianmar26145917: #conferenzastampa sulle #riaperture: dal 26 aprile tornano le #zonegialle, riaprono tutte le #scuole e la ristorazione… - BisaIngrid : RT @matteosalvinimi: ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertur… -

"Discussione accesa" di fronte alle richieste del partito di Matteo Salvini, Pd e M5S con il ministro Da una parte lache "voleva riaprire praticamente tutto, già dal 26" aprile, come trapela da chi era presente a Palazzo Chigi, dall'altra il fronte della cautela, con in testa il ministro Roberto Speranza, il ...Leggi anche Zona gialla dal 26 aprile e riapertura ristoranti all'apertocinema e teatri all'aperto, ok da 26 aprilevs Speranza: scintille in cabina di regia "Con le ...Tra il 2020 e il 2021 il settore turistico ha conosciuto una forte depressione a causa del Covid-19. Il mondo si è fermato ma la Commissione dà il via al Cvd: ...Si riparte da attività all'aperto e scuola. Difende Speranza: "Critiche ingiustificate". "Scommettiamo sul debito buono", sprint su infrastrutture ...