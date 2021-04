Resident Evil Village: modalità Mercenaries annunciata da Capcom, nuove immagini – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante lo speciale showcase dedicato a Resident Evil Village, Capcom ha annunciato anche il ritorno della modalità Mercenaries, pubblicando nuove immagini del gioco.. Resident Evil Village vedrà il ritorno della modalità Mercenaries, uno dei contenuti più cari ai tantissimi fan della serie: lo ha annunciato Capcom nel corso dello showcase di ieri notte, pubblicando anche nuove immagini del gioco. Insieme al nuovo trailer sulla storia di Resident Evil Village e l’ufficializzazione della seconda demo, disponibile in tre formati, la casa giapponese ha dunque rivelato ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante lo speciale showcase dedicato aha annunciato anche il ritorno della, pubblicandodel gioco..vedrà il ritorno della, uno dei contenuti più cari ai tantissimi fan della serie: lo ha annunciatonel corso dello showcase di ieri notte, pubblicando anchedel gioco. Insieme al nuovo trailer sulla storia die l’ufficializzazione della seconda demo, disponibile in tre formati, la casa giapponese ha dunque rivelato ...

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil Resident Evil Showcase: The Mercenaries e nuova demo per Village tra le novità Nella serata di ieri è andato in onda il Resident Evil Showcase in cui annunci e sorprese non sono mancati. Oltre ad alcune informazioni sul ritorno della modalità di gioco The Mercenaries in Resident Evil Village , Capcom ha comunicato l'...

Resident Evil Village avrà la modalità Mercenaries, ecco il gameplay Resident Evil 3 Nemesis portò a tutti i fan della saga Capcom uno dei nemici più iconici, ma anche una delle modalità extra più amate : I mercenari. Nel corso degli anni questa si è aggiornata e ...

Resident Evil Village: ecco come girà sulle tutte le piattaforme La situazione su PlayStation 5 e Xbox Series X|S risulta essere pressoché identica; con Resident Evil Village che raggiungerà tranquillamente la risoluzione di 4K e i 60 FPS su entrambe le console. In ...

Torna l'horror in animazioni - Resident Evil: Infinite Darkness A pochi mesi dal rilascio, Netflix pubblica un nuovo trailer della nuova serie animata Resident Evil: Infinite Darkness.

