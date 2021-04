Napoli-Inter, i riflettori del calcio mondiale puntati sullo stadio Maradona (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un evento seguito in scala planetaria. I riflettori del calcio mondiale saranno puntati domenica sera sullo stadio Maradona per Napoli-Inter. La 31esima giornata di Serie A sarà seguita in tutti e 5 i Continenti. Le maggiori emittenti Internazionali trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni. Saranno collegati i maggiori Paesi europei: Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Belgio, Olanda, Albania, ma anche i principali Stati oltreoceano quali Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, l’Intera America Latina oltre a Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Giamaica, Australia e Nuova Zelanda. Collegati anche gli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un evento seguito in scala planetaria. Idelsarannodomenica seraper. La 31esima giornata di Serie A sarà seguita in tutti e 5 i Continenti. Le maggiori emittentinazionali trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni. Saranno collegati i maggiori Paesi europei: Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Belgio, Olanda, Albania, ma anche i principali Stati oltreoceano quali Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, l’a America Latina oltre a Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Giamaica, Australia e Nuova Zelanda. Collegati anche gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter Napoli, dubbio Zielinski per la sfida con l'Inter Nella sfida di domenica sera tra Napoli e Inter un solo dubbio per la squadra di Gattuso: se Zielinski non dovesse farcela dentro Mertens dal 1 Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si prepara alla delicatissima sfida di domenica ...

Calcio. Trentalange, arbitrare è missione educativa ... 18 giugno 1989 al San Paolo per Napoli - Pisa (0 - 0) dirige il signor Alfredo Trentalange di ... quasi alla fine di una carriera che si è chiusa nel 2003 a San Siro, (Inter - Perugia). Titoli di coda ...

La trasformazione di Piotr Zielinski: il polacco è l’uomo in più per riportare il Napoli in Champions League Piotr Ziielinski è la chiave per portare il Napoli in Champions League. Anche La Gazzetta dello Sport sottolinea la grande stagione del polacco, che negli ...

Cittadella-Chievo, fischietto a Irrati Per la 34^ gara del Campionato di Serie B tra Cittadella e Chievo allo stadio Tombolato, in programma sabato 17 aprile alle ore 16, ...

