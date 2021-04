Masters 1000 Montecarlo | Fognini sfida Ruud | con all’orizzonte una possibile semifinale contro Nadal

(Di venerdì 16 aprile 2021) Giornata di quarti di finale al Masterdie tutta l’attenzione del tennis italiano è riposta su Fabio. Il ligure si è ritrovato sulla terra che due anni fa lo ha visto alzare al cielo il titolo più importante della carriera ed oggi se la vedràil norvegese Casper, in un match che mette in palio un posto inprobabilmenteRafa. Unfinora davvero eccellente quello visto a, con il nativo di Arma di Taggia che non ha ancora concesso un set agli avversari. Anche ieri un bel 2-0 a Krajinovic, ma oggi conservirà una partita attenta e senza i soliti passaggi a vuoto. Il norvegese è reduce da una battaglia infinita con Pablo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BENE COSÌ! ?? Filip Krajinovic battuto 6-2 7-6 e quarti di finale raggiunti da @fabiofogna al Masters 1000 di Monte… - OA_Sport : Giornata di quarti di finale a Montecarlo. Fognini sfida Ruud e sogna una nuova semifinale con Nadal. - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters, come e quando seguire la sfida tra #Fognini e #Ruud - Luca21013415 : RT @GeorgeSpalluto: Grande Fabio! Vola ai quarti di finale battendo Krajinovic dominando nel primo set e ritrovando la concentrazione quand… - Labellapassante : RT @GeorgeSpalluto: Grande Fabio! Vola ai quarti di finale battendo Krajinovic dominando nel primo set e ritrovando la concentrazione quand… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000

Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match delin ...... imponendosi in due set sul serbo Filip Krajinovic e guadagnandosi un posto ai quarti di finale del primostagionale sulla terra rossa . Il tennista ligure, campione in carica del torneo ...Diretta Atp Montecarlo 2021 Fognini Ruud streaming video tv: orario e risultato live dei match del torneo di tennis Masters 1000, siamo ai quarti.Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner al Rolex Monte Carlo Masters: il serbo ha vinto il match di misura per 6-4 6-2. La partita, che era valida per il ...