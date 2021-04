LIVE Moto3 | GP Portogallo in DIRETTA | pista umida a Portimao | poche moto sul tracciato

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DIGP ALLE 10.55 E 15.10 10.12 Primo tempo per Fenati in 2.03.778! Non ci sono altrelungo il. 10.11 Oncu continua ad abbassare il suo best lap, mentre Romano Fenati (Max Racing) scende in. L’italiano si migliora nei primi settori della. 10.09 Si migliora il 17enne di KTM, ma i tempi sono altissimi. Al momento siamo oltre 20 secondi dalla FP1 del 2020. 10.07 Oncu firma il miglior tempo di 2.09.619, unico crono registrato nei primi 10 minuti. 10.06 Il turco Deniz Oncu (KTM) ed il nostro Stefano Nepa (BOE) sono gli unici impegnati in questo momento. 10.04 Molte squadre aspettano per entrare in. Attendiamo i ...