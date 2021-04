Kaze and the Wild Masks - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sonic Jam, SEGA Saturn, 1998. Prima occhiata al trailer che mostrava questa sorta di coniglio saltellante tra verdure malvagie e paesaggi verdeggianti con una splendida pixel art e il primo pensiero di chi vi scrive è andato là, all'inizio di un'intera passione. Una console che sarebbe stata un flop praticamente su tutta la linea e una collection di grandi giochi ma con nulla di straordinario di per sé che attraverso gli occhi giusti erano...tutto, semplicemente pura magia e meraviglia. Parlare di effetto nostalgia è fin troppo abusato come lo è sfruttarlo per far breccia con idee e prodotti che in molti casi alla fine della fiera sono al massimo mediocri. Per quanto affascinati dai ricordi, questa voglia di old school non ci convinceva del tutto ma una cosa bisogna concederla al lavoro di PixelHive: fin dal primo contatto l'amore per un certo modo di confezionare platform sprizzava ...