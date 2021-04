Johnson & Johnson, quando l’Ema scioglierà riserva su vaccino (Di venerdì 16 aprile 2021) vaccino Johnson & Johnson, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) scioglierà le riserve martedì 20 aprile. In un briefing convocato dall’ente Ue, verranno rese note le conclusioni del comitato di farmacovigilanza Prac che sta esaminando gli eventi tromboembolici post iniezione scudo segnalati per questo vaccino. In Europa il lancio del prodotto è stato messo in stand by dall’azienda, proprio in attesa dell’esito delle valutazioni in corso. Durerà almeno un’altra settimana anche la pausa negli Stati Uniti della somministrazione dei vaccini Johnson & Johnson. E’ quanto ha indicato la direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021), l’Agenzia europea del farmaco (Ema)le riserve martedì 20 aprile. In un briefing convocato dall’ente Ue, verranno rese note le conclusioni del comitato di farmacovigilanza Prac che sta esaminando gli eventi tromboembolici post iniezione scudo segnalati per questo. In Europa il lancio del prodotto è stato messo in stand by dall’azienda, proprio in attesa dell’esito delle valutazioni in corso. Durerà almeno un’altra settimana anche la pausa negli Stati Uniti della somministrazione dei vaccini. E’ quanto ha indicato la direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Johnson & L'ultimo addio a Filippo, William e Harry distanziati Johnson aveva fatto sapere fin dai giorni scorsi d'aver rinunciato all'invito al funerale per dar spazio ai familiari del principe, visto che le regole dell'emergenza Covid sui funerali non ...

Il bollettino in Liguria: 323 nuovi casi su 4.313 tamponi. Sette decessi, ricoveri in calo ( - 22) ... "Tutti i vaccini funzionano al 100%, basta speculazioni commerciali" 'Atrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer: basta coi blocchi, con i continui dubbi, con le speculazioni commerciali e con i ...

Lazio, Vaccino AstraZeneca per gli under 60 che si offriranno volontari Il vaccino AstraZeneca verrà somministrato, su base volontaria, anche agli under 60 Campagna vaccinale anti-Covid Regione Lazio. Il vaccino AstraZeneca verrà proposto anche agli under 60, ma su base v ...

NBA - Dwyane Wade compra una quota degli Utah Jazz L'ex stella dei Miami Heat non è il primo giocatore ad acquisire quote di minoranza nella NBA: altri esempi sono quelli di Grant Hill (Atlanta Hawks), Shaquille O'Neal (Sacramento Kings), Michael ...

