Infrastrutture: opere ferroviarie commissariate valgono 60,8 mld, quelle stradali 10,9 (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, le Infrastrutture ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi, quelle stradali 10,9 miliardi, i presidi di pubblica sicurezza 528 milioni, le opere idriche 2,8 miliardi, le Infrastrutture portuali 1,7 miliardi, la metropolitana 5,9 miliardi. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, lehanno un valore di 60,8 miliardi,10,9 miliardi, i presidi di pubblica sicurezza 528 milioni, leidriche 2,8 miliardi, leportuali 1,7 miliardi, la metropolitana 5,9 miliardi. Lo rende noto il ministero dellee della Mobilità Sostenibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Infrastrutture: opere ferroviarie commissariate valgono 60,8 mld, quelle stradali 10,9... - mferrari961 : RT @Webuild_Group: #TerzoValico-Nodo di #Genova - #breakthrough Galleria #Serravalle: 'In #Italia c’è assoluta necessità di sbloccare e ril… - Webuild_Group : #TerzoValico-Nodo di #Genova - #breakthrough Galleria #Serravalle: 'In #Italia c’è assoluta necessità di sbloccare… - paoloangeloRF : Infrastrutture, sbloccate 58 opere: in arrivo 66 miliardi - La Stampa - AnceGenova : Lo sblocco di 58 grandi opere: -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture opere Trasporti, Giovannini: 50 miliardi del Pnrr andrà a infrastrutture e mobilità sostenibile ...di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede al momento circa 50 miliardi dedicati a infrastrutture e ... "Ci saranno molte opere che l'Italia attende da tempo, la Salerno - Reggio Calabria ad alta velocità - ...

San Severino Marche, turismo lento: le iniziative previste ... al fine di favorire l'uso della mobilità ciclistica attraverso la realizzazione di una rete regionale di infrastrutture ciclabili e opere complementari. Con i Comuni di Castelraimondo, Matelica, ...

Infrastrutture: opere ferroviarie commissariate valgono 60,8 mld, quelle stradali 10,9 Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, le infrastrutture ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi, quelle stradali 10,9 miliardi, i ...

Infrastrutture: nominati 29 commissari straordinari per lo sblocco di 57 opere pubbliche (2) Con i Dpcm firmati dal presidente del Consiglio dei ministri, a seguito del parere positivo espresso dalle commissioni competenti di ...

...di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede al momento circa 50 miliardi dedicati ae ... "Ci saranno molteche l'Italia attende da tempo, la Salerno - Reggio Calabria ad alta velocità - ...... al fine di favorire l'uso della mobilità ciclistica attraverso la realizzazione di una rete regionale diciclabili ecomplementari. Con i Comuni di Castelraimondo, Matelica, ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, le infrastrutture ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi, quelle stradali 10,9 miliardi, i ...Con i Dpcm firmati dal presidente del Consiglio dei ministri, a seguito del parere positivo espresso dalle commissioni competenti di ...