Indianapolis, strage in un magazzino FedEx. Un uomo uccide almeno 8 persone e si spara (Di venerdì 16 aprile 2021) strage a Indianapolis dove un uomo ha ucciso almeno otto persone poco dopo le 23 di ieri sera, in un deposito della FedEx vicino all'aeroporto internazionale della città. Il killer si è tolto la vita ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)dove unha uccisoottopoco dopo le 23 di ieri sera, in un deposito dellavicino all'aeroporto internazionale della città. Il killer si è tolto la vita ...

