Il Covid entra nella scuola materna | bimbi positivi | due classi dell' asilo ' Acquario' vanno in quarantena

ANCONA - Torna l'incubo del Covid nelle scuole del capoluogo. A una settimana esatta dalla ripresa delle lezioni in presenza dopo il lockdown, l'asilo 'Acquario' di Pietralacroce è stato costretto a mandare in quarantena due classi dopo che alcuni bambini sono risultati positivi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid entra Report Ue: il Covid ha acuito le disuguaglianze per gli artisti Il reale impatto economico generato dall'arresto della produzione a causa del Covid - 19 lo vedremo ... La situazione attuale Partendo da tali presupposti, il Rapporto entra nel vivo della questione ...

Il Pil cinese vola (+18,3%) e Wall Street colleziona record ...del collocamento saranno destinati a finanziare le misure per la ripresa economica dal Covid - 19 e ... Da oggi entra così nel vivo la pratica degli M&A della seconda banca italiana, impegnata nella ...

Vaccino a vettore virale: ecco cosa accomuna AstraZeneca, Sputnik e Johnson & Johnson Cosa accomuna i vaccini AstraZeneca, Sputnik e Johnson & Johnson : attenzione puntata sui vaccini anti-Covid che utilizzano una piattaforma a vettore ...

Gli attacchi a SperanzaSecondo D’Alema, la pressione della destra rischia di logorare il governo In un’intervista al Corriere, l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, guarito dal Covid e che farà il vaccino la prossima settimana, dà il suo punto di vista sulla tenuta del governo Draghi, so ...

