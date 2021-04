Ignazio Moser sbarca all’Isola dei famosi | ma a una sola condizione | “Cachet triplicato” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 aprile 2021) In queste ore sono giunte delle indiscrezioni sull’Ideie sul fatto che un nuovo naufrago presto sbarcherà in Honduras, stiamo parlando di. Tale indiscrezione sta generando parecchio sgomento, specie per quello che si cela dietro questa decisione. Il giovane, in un primo momento, aveva rifiutato di prendere parte al reality show L'articolo proviene da KontroKultura.