Gwyneth Paltrow: "Dobbiamo eliminare la vergogna dalla sessualità femminile" (Di venerdì 16 aprile 2021) Gwyneth Paltrow ha intenzione di tentare di eliminare la vergogna dalla sessualità femminile attraverso Goop e i suoi prodotti, tra i quali figura anche un nuovo vibratore. Gwyneth Paltrow, intervistata da Savannah Guthrie durante una puntata di Today, ha dichiarato che Goop, quindi l'attrice stessa e tutti i suoi collaboratori, attraverso i loro prodotti, vogliono tentare di eliminare la vergogna dalla sessualità femminile. "Penso che la nostra sessualità sia una parte molto importante di ciò che siamo e anche il fatto, se ci pensi, che siamo in televisione ed è mattina e quindi non possiamo parlare di piacere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)ha intenzione di tentare dilaattraverso Goop e i suoi prodotti, tra i quali figura anche un nuovo vibratore., intervistata da Savannah Guthrie durante una puntata di Today, ha dichiarato che Goop, quindi l'attrice stessa e tutti i suoi collaboratori, attraverso i loro prodotti, vogliono tentare dila. "Penso che la nostrasia una parte molto importante di ciò che siamo e anche il fatto, se ci pensi, che siamo in televisione ed è mattina e quindi non possiamo parlare di piacere ...

thereyou_are : RT @lokiilonely: non parliamo abbastanza di gwyneth paltrow - lokiilonely : non parliamo abbastanza di gwyneth paltrow - giovann58134961 : Gwyneth Paltrow sui sex toys: «La sessualità è ancora tabù» - gattusismo__ : Appena finito Stardust e sono triggerato a bomba che yvaine non è Gwyneth Paltrow. Cioè ma sono identiche - brunettasalvar1 : RT @cultve: ?Nel cast Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman. Spazio anche ai nostrani Sergio Rubi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow sui sex toys: "La sessualità è ancora tabù" I prodotti hot promossi dall attrice, tra cui vibratori e candele al profumo di vagina, stanno riscuotendo un enorme successo tra le donne. Gwyneth Paltrow sta spopolando grazie ai suoi prodotti ispirati al sesso, targati ...

L'ultra pop di Gucci La prima uscita è un ragazzo con il tailleur di velluto rosso che omaggia quello disegnato da Tom Ford e indossato da Gwyneth Paltrow agli MTV Music Awards del 1996, mentre l'ultima è una ragazza con ...

Gwyneth Paltrow: "Dobbiamo eliminare la vergogna dalla sessualità femminile" Gwyneth Paltrow ha intenzione di tentare di eliminare la vergogna dalla sessualità femminile attraverso Goop e i suoi prodotti, tra i quali figura anche un nuovo vibratore. Gwyneth Paltrow, intervista ...

Le foto ispirazione del weekend sono... Passeggiare sulla spiaggia del cuore, una coppetta di fragole con la crema, Gwyneth e Brad sorridenti in pendant e tutti i volti della primavera. Questo è il nostro #MCmood della settimana.

I prodotti hot promossi dall attrice, tra cui vibratori e candele al profumo di vagina, stanno riscuotendo un enorme successo tra le donne.sta spopolando grazie ai suoi prodotti ispirati al sesso, targati ...La prima uscita è un ragazzo con il tailleur di velluto rosso che omaggia quello disegnato da Tom Ford e indossato daagli MTV Music Awards del 1996, mentre l'ultima è una ragazza con ...Gwyneth Paltrow ha intenzione di tentare di eliminare la vergogna dalla sessualità femminile attraverso Goop e i suoi prodotti, tra i quali figura anche un nuovo vibratore. Gwyneth Paltrow, intervista ...Passeggiare sulla spiaggia del cuore, una coppetta di fragole con la crema, Gwyneth e Brad sorridenti in pendant e tutti i volti della primavera. Questo è il nostro #MCmood della settimana.