Fognini-Ruud oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Montecarlo (Di venerdì 16 aprile 2021) L’unico italiano rimasto ancora in tabellone torna in campo: giornata riservata ai quarti di finale quella di oggi, venerdì 16 aprile, nel singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), nella quale è in programma la sfida tra la testa di serie numero 15 del tabellone, l’azzurro Fabio Fognini, campione in carica, ed il norvegese Casper Ruud, nel terzo match dalle ore 11.00 (comunque non prima delle ore 14.00) sul Court Rainier III. oggi, venerdì 16 aprile, sono in programma tutti i quarti del singolare del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Fognini-Ruud in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) L’unico italiano rimasto ancora in tabellone torna in campo: giornata riservata ai quarti di finale quella di, venerdì 16 aprile, nel singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), nella quale è inla sfida tra la testa di serie numero 15 del tabellone, l’azzurro Fabio, campione in carica, ed il norvegese Casper, nel terzo match dalle ore 11.00 (comunque non prima delle ore 14.00) sul Court Rainier III., venerdì 16 aprile, sono intutti i quarti del singolare del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre ...

WeAreTennisITA : Il nostro uomo a Monte Carlo ???? Altra prestazione sontuosa di Fabio Fognini, che regola Krajinovic in due set rimo… - GuiadasApostas : ?? | ATP Monte Carlo - 09h00 Casper Ruud - Fabio Fognini Handicap de Games +1.5 de Fabio Fognini por 1.83 | 1u - NicolsCaruso1 : RT @Tenis_Central: Monte Carlo - QFs. Daniel Evans vs. [11] David Goffin [4] Stefanos Tsitsipas vs. Ale Davidovich [6] Andrey Rublev vs.… - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? #Fognini, ai quarti c'è #Ruud ?? Il programma di domani su Sky #SkyTennis #Tennis #SkySport #ATPMontecarlo #Montecarlo https… - OctiBianchi : RT @Tenis_Central: Monte Carlo - QFs. Daniel Evans vs. [11] David Goffin [4] Stefanos Tsitsipas vs. Ale Davidovich [6] Andrey Rublev vs.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Ruud Fabio Fognini: "Sinner e Musetti faranno la storia del tennis italiano, ma io posso divertirmi' ATP, Monte Carlo Fognini - Ruud, in palio la semifinale: quando e dove vederla 2 ORE FA Ho un buon rapporto con tutti " prosegue il nativo di Sanremo, parlando dei giovani italiani in rampa di lancio ...

Fabio Fognini vola ai quarti a Montecarlo, Krajinovic battuto in due set Nadal sulla sua strada Fognini ora ai quarti incontrerà il vincitore del match tra il norvegese Casper Ruud (numero 27 al mondo) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta e poi potrebbe eventualmente trovare ...

Roma, Neymar, Mancini e Fognini: le ultimissime I giallorossi in semifinale di Europa league. Il Psg vuole fare chiarezza sul futuro del brasiliano. Il ct punta gli Europei. Il tennista italiano a caccia delle semifinali ...

Classifica Jannik Sinner: 19° nel ranking ATP. Solo Evans, Ruud e Fognini possono superarlo a Montecarlo Jannik Sinner, nonostante l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, resiste attualmente al 19° posto del ranking ATP virtuale. Il tennista altoatesino, capace di battere agevolme ...

