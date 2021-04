FIALS. Infermieri, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitaria media di 70 euro lordi per il Covid nel 2020. Una vera miseria. (Di venerdì 16 aprile 2021) Covid, FIALS: Una goccia nell’oceano i 40 mln che Stato-Regioni destina al personale in prima linea nel 2020. Ancora niente per il 2021? “Una goccia nell’oceano: questi 40 milioni di euro non basteranno di certo per la remunerazione aggiuntiva del ‘premio Covid’ al personale sanitario del SSN impegnato nell’emergenza pandemica. Questi soldi non sono davvero niente, dal momento che al massimo gli operatori in prima linea hanno ricevuto 2mila euro per il periodo marzo-dicembre 2020. E ancora a molti ne sono arrivati solo la metà, come avvenuto in Puglia, se non addirittura un bel niente, come avvenuto in Sicilia e Calabria. Una vergogna nella vergogna, se pensiamo che le risorse stanziate dal decreto Cura Italia e dalla legge di bilancio 2021 si riferiscono solo al ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021): Una goccia nell’oceano i 40 mln che Stato-Regioni destina al personale in prima linea nel. Ancora niente per il 2021? “Una goccia nell’oceano: questi 40 milioni dinon basteranno di certo per la remunerazione aggiuntiva del ‘premio’ al personale sanitario del SSN impegnato nell’emergenza pandemica. Questi soldi non sono davvero niente, dal momento che al massimo gli operatori in prima linea hanno ricevuto 2milaper il periodo marzo-dicembre. E ancora a molti ne sono arrivati solo la metà, come avvenuto in Puglia, se non addirittura un bel niente, come avvenuto in Sicilia e Calabria. Una vergogna nella vergogna, se pensiamo che le risorse stanziate dal decreto Cura Italia e dalla legge di bilancio 2021 si riferiscono solo al ...

Assistenza domiciliare, Fials: 'Situazione drammatica e al collasso' Lo riferisce la segretaria generale territoriale del sindacato Fials, Mirella Boschetti, che parla di ' situazione drammatica che sconta ritardi colpevoli nelle assunzioni di infermieri necessari ...

