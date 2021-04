È disponibile “Love Is Weird”, il nuovo singolo di Julia Michaels (Di venerdì 16 aprile 2021) È disponibile “Love Is Weird” il nuovo singolo di Julia Michaels, cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 19 milioni di ascoltatori su Spotify. Contemporaneamente, Julia ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Not In Chronological Order” fuori il 30 aprile e di cui è disponibile il pre-order. Inoltre è online il lyric video del singolo. “Love Is Weird”, intreccia una ampia produzione con il dolce suono di una chitarra acustica e la voce della cantante che paragona le relazioni “al gioco dell’Allegro Chirugo che cerca di rimettere insieme i miei pezzi” per poi ammettere che “L’amore è strano. Non so come sono finita qui. L’amore si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) ÈIs” ildi, cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 19 milioni di ascoltatori su Spotify. Contemporaneamente,ha annunciato l’uscita del suoalbum “Not In Chronological Order” fuori il 30 aprile e di cui èil pre-order. Inoltre è online il lyric video del. “Is”, intreccia una ampia produzione con il dolce suono di una chitarra acustica e la voce della cantante che paragona le relazioni “al gioco dell’Allegro Chirugo che cerca di rimettere insieme i miei pezzi” per poi ammettere che “L’amore è strano. Non so come sono finita qui. L’amore si ...

Ultime Notizie dalla rete : disponibile Love Ascolta la colonna sonora del film con Dylan O'Brien, Love and Monsters Love and Monsters " ascolta la colonna sonora ufficiale del film con Dylan O'Brien in streaming su Netflix . La colonna sonora di " Love and Monsters " è disponibile all'ascolto e all'acquisto in digitale e in disco fisico. Disponibile su Netflix dal 14 aprile , Love and Monsters è una commedia d'azione che racconta le vicende ...

Resistere, il nuovo singolo di Dodi Battaglia che anticipa l'album Inno alla Musica. ... in uscita il 14 maggio e già disponibile in pre - order. Dodi Battaglia commenta così il nuovo ... "Il coraggio di vincere", "Resistere", "Un film da festival", "I love you disperato", "Quasi un ...

Ascolta la colonna sonora del film con Dylan O’Brien, Love and Monsters Tutto sulla colonna sonora ufficiale di "Love and Monsters", il film con Dylan O’Brien in streaming su Netflix.

A Love Song for Latasha La storia di una quindicenne ingiustamente privata della vita. L’uccisione di Latasha Harlins ha contribuito a far divampare lo sommosse del 1992 a Los Angeles. Questo documentario rievoca la vita e i ...

