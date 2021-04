Daydreamer, trama 16 aprile 2021: Aziz lascia la Turchia (Di venerdì 16 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer 16 aprile 2021 con un nuovo colpo di scena che lascerà tutti i protagonisti senza parole. Perché Aziz lascia tutti? L'addio di Aziz Una nuova puntata Daydreamer oggi 16 aprile 2021 con un addio che non era stato di certo preventivato. Nelle scorse puntate abbiamo visto un altro personaggio molto importante lasciare la Turchia per il Canada: Yigit è stato scoperto da Sanem e Can, così ha deciso di lasciare a lei i diritti del libro e sparire per sempre, così da non dare più disturbo. Sanem e Can sono tornati insieme e tutti gli amici ne sono entusiasti. La scrittrice per ora non ha alcuna intenzione di dirlo ai propri genitori, che sono molto preoccupati per ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 aprile 2021) Anticipazioni16con un nuovo colpo di scena che lascerà tutti i protagonisti senza parole. Perchétutti? L'addio diUna nuova puntataoggi 16con un addio che non era stato di certo preventivato. Nelle scorse puntate abbiamo visto un altro personaggio molto importantere laper il Canada: Yigit è stato scoperto da Sanem e Can, così ha deciso dire a lei i diritti del libro e sparire per sempre, così da non dare più disturbo. Sanem e Can sono tornati insieme e tutti gli amici ne sono entusiasti. La scrittrice per ora non ha alcuna intenzione di dirlo ai propri genitori, che sono molto preoccupati per ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer trama Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 16 aprile 2021 Sanem e Can sono troppo indaffarati a tenere la loro relazione segreta per occuparsi dell'agenzia? Qui la trama completa di Daydreamer Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 12 al 16 ...

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 15 aprile 2021 Come reagirà la sua famiglia? Mevkibe e Nihat cercheranno di separarli ancora? Qui la trama completa di Daydreamer Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021

Anticipazioni DayDreamer: trame prossima settimana dal 19 al 23 aprile DayDreamer anticipazioni: le trame da lunedì 19 a venerdì 23 aprile Non manca molto alla conclusione di DayDreamer - Le ali del sogno e le prossime ...

Daydreamer, anticipazioni 16 aprile: un incontro disastroso i membri della Fikri Harika incontreranno i nuovi clienti della Art Teksil, ma il meeting si rivelerà disastroso.

