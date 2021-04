Coronavirus in Toscana: 20 morti (età media 80 anni), oggi 16 aprile 2021. E 1.239 nuovi contagi (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora 20 morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 16 aprile 2021: si tratta di 12 uomini e 8 donne con età media di 80 anni. I nuovi contagiati sono invece 1.239 (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora 20per, in16: si tratta di 12 uomini e 8 donne con etàdi 80. Iati sono invece 1.239 (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico) con etàdi 45(il 18% ha meno di 20, il 22% tra 20 e 39, il 33% tra 40 e 59, il 22% tra 60 e 79, il 5% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

uslnordovest : #BOLLETTINO #Coronavirus #16aprile 2021 ? NUOVI CASI: 314 ? GUARITI: 61.558 (+404) ?? RICOVERI: 400 (58 in TI) ?? … - Iw1prt_Alberto : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana #16aprile ?? 1.239 nuovi casi ?? 24.749 tamponi eseguiti ?? 1.835 ricoverati (-84 da ieri) ??… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 20 morti (età media 80 anni), oggi 16 aprile 2021. E 1.239 nuovi contagi - fseviareggio : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana #16aprile ?? 1.239 nuovi casi ?? 24.749 tamponi eseguiti ?? 1.835 ricoverati (-84 da ieri) ??… - cascinanotizie : Scendono i nuovi contagi a Pisa e provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Covid Toscana: 84 ricoverati in meno, 1239 positivi, 20 decessi. A Livorno e provincia 119 casi I decessi sono 20 Reparto di rianimazione, foto Asl Toscana Nord Ovest Toscana 16 aprile 2021 In Toscana sono 214.470 i casi di positività al Coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 ...

Indice Rt oggi: i nuovi dati Italia e regione per regione ...report settimanale dell'Iss riporta i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus ... 0.87; provincia autonoma di Trento, 0.69; Puglia, 0.89; Sardegna, 1.38; Sicilia, 1.03; Toscana, 1.01;...

Covid, 1.239 nuovi casi in Toscana 16 Aprile 2021 In Toscana sono 214.470 i casi di positività al Coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido ...

Covid: in Toscana altri 20 decessi, forte calo ricoveri In Toscana sono 214.470 i casi di positività al Coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri. I nuovi casi, età media 45 anni, sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 13.85 ...

I decessi sono 20 Reparto di rianimazione, foto AslNord Ovest16 aprile 2021 Insono 214.470 i casi di positività al, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 ......report settimanale dell'Iss riporta i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia di... 0.87; provincia autonoma di Trento, 0.69; Puglia, 0.89; Sardegna, 1.38; Sicilia, 1.03;, 1.01;...16 Aprile 2021 In Toscana sono 214.470 i casi di positività al Coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido ...In Toscana sono 214.470 i casi di positività al Coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri. I nuovi casi, età media 45 anni, sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 13.85 ...