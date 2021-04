Can Yaman e Diletta Leotta in crisi: gli indizi (Di venerdì 16 aprile 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono in crisi. Secondo alcune indiscrezioni l’attore turco e la conduttrice avrebbero litigato, allontanandosi. La love story, che sino a poco tempo fa procedeva a gonfie vele, starebbe attraversando un momento difficile. Sino a poco tempo fa si parlava di possibili nozze fra il divo turco e la presentatrice sportiva, con tanto di anello da 40 mila euro e proposta di matrimonio. In seguito però ci sarebbe stata la scelta di Diletta di rimandare la cerimonia e un litigio che avrebbe allontanato i due innamorati. Gli indizi che sembrano confermare questa ipotesi sono molti. Nelle ultime foto Instagram della Leotta il Like di Can, che era sempre presente, manca. Non solo, qualche giorno fa la conduttrice, durante il suo programma radiofonico in ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 aprile 2021) Cansono in. Secondo alcune indiscrezioni l’attore turco e la conduttrice avrebbero litigato, allontanandosi. La love story, che sino a poco tempo fa procedeva a gonfie vele, starebbe attraversando un momento difficile. Sino a poco tempo fa si parlava di possibili nozze fra il divo turco e la presentatrice sportiva, con tanto di anello da 40 mila euro e proposta di matrimonio. In seguito però ci sarebbe stata la scelta didi rimandare la cerimonia e un litigio che avrebbe allontanato i due innamorati. Gliche sembrano confermare questa ipotesi sono molti. Nelle ultime foto Instagram dellail Like di Can, che era sempre presente, manca. Non solo, qualche giorno fa la conduttrice, durante il suo programma radiofonico in ...

Advertising

VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - rociocastrogar5 : RT @phoenix_rosy: @c_ofcanyaman @CanYamanNews @bulgaria_can @q9HVLlBci8IXpbC @lmtf0981 @vibes_bycris @MerveEKCD @can_cuba @_CanYamanARG @ca… - Cinzy08_ : chi è davvero con lui, chi lo ama per ciò che è, perché per la maggior parte di noi lui è Can Yaman e non Can Divit… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman e Diletta Leotta, la mamma di lui sarebbe contraria alla relazione? Il gossip L'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta va a gonfie vele, ma lontano dai riflettori, per quanto possibile: i due si sono ripromessi di viversi a vicenda senza clamore e le foto sui social insieme sono centellinate.

Ascolti Tv: retweet volgare dall'account di Ballando con le stelle, Milly Carlucci 'fatto gravissimo' Federica Sciarelli molto meglio di Can Yaman. I 10 PROGRAMMI PIU' VISTI DI MERCOLEDI' 14 APRILE 1) I soliti ignoti, Rai1: 4.915.000 spettatori (share18,28%) 2) L'eredità, Rai1: 4.553.000 spettatori (...

Can Yaman si cancella dai social, cosa succede? Can Yaman è sparito dai social? Yaman, cancellazione volontaria per cercare la privacy? Can Yaman, profilo hackerato? Leggi anche: Can Yaman in gioielleria: regalo per Diletta Leotta? Potrebbe interes ...

Dov'è Can Yaman? Il "No comment" di Diletta Leotta. Il video Dov'è Can Yaman ? Il "No comment" di Diletta Leotta . Sui social, il sito web whoo psee, riprende Diletta Leotta mentre passeggia per le strade di Milano. Il ...

L'amore trae Diletta Leotta va a gonfie vele, ma lontano dai riflettori, per quanto possibile: i due si sono ripromessi di viversi a vicenda senza clamore e le foto sui social insieme sono centellinate.Federica Sciarelli molto meglio di. I 10 PROGRAMMI PIU' VISTI DI MERCOLEDI' 14 APRILE 1) I soliti ignoti, Rai1: 4.915.000 spettatori (share18,28%) 2) L'eredità, Rai1: 4.553.000 spettatori (...Can Yaman è sparito dai social? Yaman, cancellazione volontaria per cercare la privacy? Can Yaman, profilo hackerato? Leggi anche: Can Yaman in gioielleria: regalo per Diletta Leotta? Potrebbe interes ...Dov'è Can Yaman ? Il "No comment" di Diletta Leotta . Sui social, il sito web whoo psee, riprende Diletta Leotta mentre passeggia per le strade di Milano. Il ...