Borsa |  OPA a 16 euro su Sicit per delisting Titolo vola

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano cresce piano (+0,2%) con Europa, bene Pirelli: Attesi Eurogruppo-Ecofin, solida Stellantis, Sicit sal… - daybinary : Borsa Milano Piatta, Creval Stabile su Prezzo Opa, Balza Unieuro, Giù Autogrill - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa in timido rialzo, +0,2% Milano con Creval sopra nuovo prezzo Opa - InvestingItalia : #Borsa Milano piatta, Creval stabile su prezzo Opa, balza Unieuro, giù Autogrill - - InvestingItalia : #Borsa Milano poco mossa in avvio, Creval stabile su prezzo Opa, storna Tenaris - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa OPA

... che attualmente controlla il 43,4% del capitale sociale di Sicit, hanno sottoscritto un accordo preliminare (term - sheet) che sancisce l'impegno di Intesa Holding a portare in adesione dell'l'...Nel paniere a minore capitalizzazione, in aumento del 7% a 16,6 euro Sicit dopo l'lanciata a 16 euro dalla controllante Circular BidCo per il 'delisting'. .