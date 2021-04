Billie Jean King Cup 2021, l’Italia comincia col piede giusto: Cocciaretto supera Bara, 1-0 azzurro contro la Romania (Di venerdì 16 aprile 2021) comincia con il piede giusto l’avventura nei playoff della Billie Jean King Cup dell’Italia di Tathiana Garbin. La prima sfida contro la Romania è appannaggio di Elisabetta Cocciaretto, che si prende un convincente successo su Irina Maria Bara per 6-1 6-4; l’anconetana è in forma ottimale, ficcante da fondocampo e precisa a rete, faticando poco per mettere in cascina il primo punto azzurro. Il secondo match di giornata sarà tra Mihaela Buzarnescu e Martina Trevisan. Bara prova a spingere subito in risposta, insistendo parecchio sul dritto dell’azzurra che va a corrente alternata tra ottime angolazioni ed errori di misura. Il servizio della rumena è però traballante, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)con ill’avventura nei playoff dellaCup deldi Tathiana Garbin. La prima sfidalaè appannaggio di Elisabetta, che si prende un convincente successo su Irina Mariaper 6-1 6-4; l’anconetana è in forma ottimale, ficcante da fondocampo e precisa a rete, faticando poco per mettere in cascina il primo punto. Il secondo match di giornata sarà tra Mihaela Buzarnescu e Martina Trevisan.prova a spingere subito in risposta, insistendo parecchio sul dritto dell’azzurra che va a corrente alternata tra ottime angolazioni ed errori di misura. Il servizio della rumena è però traballante, ...

Ultime Notizie dalla rete : Billie Jean DIRETTA/ Romania Italia (0 - 0) video streaming tv: si gioca! (BJK Cup 2021) DIRETTA ROMANIA ITALIA (RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! Pronti a vivere la prima giornata di Romania Italia , dobbiamo dire che le nostre avversarie si presentano ai playoff della Billie Jean King Cup 2021 con una scelta curiosa: c'è infatti un capitano giocatore in Monica Niculescu, la veterana del gruppo. La giovane è invece Irina Maria Bara, classe '95; negli ultimi anni, a ...

Italia, dalle 14.30 sfida alla Romania nei playoff di Billie Jean Cup Irina Maria Bara ed Elisabetta Cocciaretto aprono oggi alle ore 14.30 (live su SuperTennis) la sfida tra Romania ed Italia valida per i play - off della Billie Jean King Cup by Paribas, la vecchia Fed Cup, in programma sul veloce indoor di Cluj. In palio c'è un posto nei preliminari del tabellone 2022. A seguire l'incontro tra Mihaela Buzarnescu ...

DIRETTA/ Romania Italia (0-0) video streaming tv: si gioca! (BJK Cup 2021) Diretta Romania Italia streaming video tv: orario e risultato live delle partite che valgono come 1^ giornata nei playoff della Billie Jean King Cup 2021.

Italia, dalle 14.30 in campo con la Romania nei playoff di Billie Jean Cup Senza la Halep e la Giorgi, le due squadre si affrontano per un posto nei preliminari del 2022 della ex Fed Cup Irina Maria Bara ed Elisabetta Cocciaretto aprono oggi alle ore 14.30 (live su SuperTenn ...

