Ambiente, Ispra: “In aumento le emissioni di gas serra da trasporto su strada” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “Il trasporto su strada mostra un aumento delle emissioni di gas serra del 3,9% rispetto al 1990, arrivando a rappresentare nel 2019 circa il 92,6% delle emissioni del settore trasporti totali e il 23,4% delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente”. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “Il trasporto su strada mostra un aumento delle emissioni di gas serra del 3,9% rispetto al 1990, arrivando a rappresentare nel 2019 circa il 92,6% delle emissioni del settore trasporti totali e il 23,4% delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente”.

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Ispra Convicere con il lupo, un corso del WWF Calabria ... sono gli obiettivi del corso di formazione che vedrà la collaborazione dell' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell'Assessorato Regionale all' Ambiente, del Parco ...

Orsi in autostrada, reti elettrificate nei punti di attraversamento ... il Prefetto Stefano La Porta , Presidente dell'ISPRA, insieme al Direttore del Servizio ... sorvegliate le aree di avvistamento AMBIENTE Orsa Amarena a Goriano Sicoli: implementare sicurezza animali ...

Emissioni, nel 2020 in Italia calo del 9,8%. Bene Facebook: -93% in tre anni Nell’anno del Covid crollano le emissioni di CO2 grazie alle "restrizioni alla mobilità”. Risultati positivi anche per il colosso di Zuckerberg ...

Caccia, Lipu: «Via munizioni piombo. Rapaci contaminati» Richiesta dell’associazione alla Commissione europea: affrettare il percorso“Dopo il bando dell’Unione europea nelle zone umide di tutto il continente, approvato a fine 2020 e in attesa del recepiment ...

