Vitalizi agli ex parlamentari condannati, dopo Formigoni ecco chi può sperare nell'assegno: da De Lorenzo a Berlusconi e Previti (Di giovedì 15 aprile 2021) Erga omnes. Mai una locuzione latina aveva creato tante aspettative tra gli ex senatori che hanno perso il Vitalizio a causa di una condanna. Tutti nella stessa situazione di Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia condannato in via definitiva a cinque anni e dieci mesi per corruzione. La sentenza della Cassazione è del 21 febbraio 2019: da allora il "celeste" aveva dovuto rinunciare al suo Vitalizio da ex senatore. Almeno fino all'altro ieri quando la commissione Contenziosa di Palazzo Madama ha deciso di ripristinarglierlo. Una decisione contestata, fonte di roventi polemiche, che in pratica annulla quanto previsto dalla delibera Grasso. Nel 2015, non essendoci i voti necessari in aula per approvare una legge ordinaria, l'allora presidente del Senato (insieme a Laura Boldrini, che presiedeva la Camera) emanò una delibera ...

