Uefa, Atletico Madrid: quattro giornate di squalifica per Savic e multa per Simone (Di giovedì 15 aprile 2021) Oltre il danno, anche la beffa. Il Chelsea ha eliminato l'Atletico Madrid agli ottavi di finale della Champions League 2020/2021, risultato inaspettato e grande amarezza per i Colchoneros. Oltre il fallimento dell'eliminazione prematura per quanto concerne la massima competizione europea, l'Atletico ha dovuto constatare ulteriori notizie negative in relazioni alla sfida con i Blues. L'Uefa difatti ha squalificato Stefan Savic per ben quattro giornate, in quanto reo di condotta violenta e aggravata da ingiurie dirette al direttore di gara del match. Per Diego Simeone, invece, una multa da 14.000 euro per 'comportamento inappropriato della squadra'; evidenziata dunque la responsabilità del tecnico argentino. Campagna europea tutt'altro ...

