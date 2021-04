Simone Coppo | «Sono come l’acqua»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simone Coppo

Il Secolo XIX

... come l'Irlanda, perchè non lo possiamo fare anche noi in Italia? " conclude Licia. La ...//www.facebook.com/681222108639346/videos/222172233026975Nigrisoli... come sottolinea l'ideatrice Gigliola Bassoli. Soddisfazione da parte del sindaco Scullino che, durante la premiazione in sala consiliare, unitamente all'assessore alle manifestazioni...L'attore, che tra le tante esperienze in cinema e tv abbiamo imparato ad amare in «Una grande famiglia», è uno dei tre protagonisti dello shooting moda del numero di Vanity Fair in edicola. Lo abbiamo ...Al gol fulmineo dei bianconeri (di Simone Menabò dopo 2’30”) mentre gli ospiti stavano ... LA BIELLESE: Rainero; Angeli, Cestagalli; Mazzucco (34° st Coppo), Schettino (18° st Muzzolon), Agnesina; ...