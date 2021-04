Riaperture maggio, Galli: "Non solo bastone, ora carota" (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaperture a maggio? "Si può fare. O meglio, si potrebbe fare avendo il vaccino e la fiducia della gente. Certamente siamo meno bravi e siamo stati meno previdenti di altri Paesi sotto una serie di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021)? "Si può fare. O meglio, si potrebbe fare avendo il vaccino e la fiducia della gente. Certamente siamo meno bravi e siamo stati meno previdenti di altri Paesi sotto una serie di ...

Advertising

rubio_chef : “Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche”. @msgelmini dixit. Regà, dateve na ricca grattata a pelle - Agenzia_Ansa : 'La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri'. Così il… - repubblica : Covid e riaperture, a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ridotto - infoitinterno : A metà maggio le riaperture in Italia | Ogliastra - lifestyleblogit : Riaperture maggio, Galli: 'Non solo bastone, ora carota' - -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture maggio Riaperture maggio, Galli: "Non solo bastone, ora carota" L'infettivologo: "Se in Israele l'hanno fatto, se in altre parti lo stanno facendo con una certa rapidità, vuol dire che si può fare" Riaperture a maggio? "Si può fare. O meglio, si potrebbe fare avendo il vaccino e la fiducia della gente. Certamente siamo meno bravi e siamo stati meno previdenti di altri Paesi sotto una serie di ...

Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, così le Regioni spingono per le riaperture Il governo lavora a fare di maggio il mese della ripartenza. E il cronoprogramma delle riaperture di ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre e delle tante altre attività che da mesi soffrono una ...

Sileri: "Riaperture da maggio in base ai dati" (Adnkronos) - "Possiamo programmare riaperture dai primi di maggio", sulla base dei dati chiave che fotografano l'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. In primis, il carico sui servizi ospeda ...

Riaperture ristoranti, cinema, palestre: le novità per maggio Riaperture a maggio: il cronoprogramma. Proprio la zona gialla potrebbe fare il suo ritorno già prima dello scadere del decreto, il 30 aprile, mentre la Regioni invocano a gran voce le riaperture di b ...

L'infettivologo: "Se in Israele l'hanno fatto, se in altre parti lo stanno facendo con una certa rapidità, vuol dire che si può fare"? "Si può fare. O meglio, si potrebbe fare avendo il vaccino e la fiducia della gente. Certamente siamo meno bravi e siamo stati meno previdenti di altri Paesi sotto una serie di ...Il governo lavora a fare diil mese della ripartenza. E il cronoprogramma delledi ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre e delle tante altre attività che da mesi soffrono una ...(Adnkronos) - "Possiamo programmare riaperture dai primi di maggio", sulla base dei dati chiave che fotografano l'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. In primis, il carico sui servizi ospeda ...Riaperture a maggio: il cronoprogramma. Proprio la zona gialla potrebbe fare il suo ritorno già prima dello scadere del decreto, il 30 aprile, mentre la Regioni invocano a gran voce le riaperture di b ...