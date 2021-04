Regione, il gruppo M5s chiede test antidroga per Giunta e Consiglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Un test antidroga per tutti in Consiglio Regionale e in Giunta della Regione Piemonte. E la proposta avanzata dal gruppo consigliale del Movimento 5 stelle richiamando la “sfida” lanciata dalla Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone che propone un test antidroga per tutti i parlamentari provocatoriamente rispondendo a chi contesta le posizioni antiproibizioniste per quel che riguarda le droghe leggere. “Anche nel Consiglio regionale del Piemonte è opportuno predisporre un test simile per Consiglieri regionali e componenti della Giunta” affermano i 5 Stelle. “Concordiamo sul fatto che i giovani abbiano il pieno diritto di sapere chi sono le persone che pretendono di dire ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 15 aprile 2021) Unper tutti inRegionale e indellaPiemonte. E la proposta avanzata dalconsigliale del Movimento 5 stelle richiamando la “sfida” lanciata dalla Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone che propone unper tutti i parlamentari provocatoriamente rispondendo a chi cona le posizioni antiproibizioniste per quel che riguarda le droghe leggere. “Anche nelregionale del Piemonte è opportuno predisporre unsimile per Consiglieri regionali e componenti della” affermano i 5 Stelle. “Concordiamo sul fatto che i giovani abbiano il pieno diritto di sapere chi sono le persone che pretendono di dire ...

