Napoli-Inter, Mazzoleni al VAR. Ziliani la prende con ironia (Di giovedì 15 aprile 2021) Mazzoleni al VAR per Napoli-Inter, Ziliani ironizza Il giornalista Paolo Ziliani attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha ironizzato sulla designazione di Mazzoleni per Napoli-Inter. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 aprile 2021)al VAR perironizza Il giornalista Paoloattraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha ironizzato sulla designazione diper. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? - Step_Anto_Inter : Tuto Nicolò Barella in una corsa ad Appiano, lo ha taggato in una delle sue stories e lo ha preso in giro: 'Dove se… - Moixus1970 : RT @mirkonicolino: (#IlSole24Ore) #Juventus, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Napoli ed Hellas Verona avrebbero chiesto le dimissioni d… -