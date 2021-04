Montecarlo | Fognini non trema | batte Krajinovic e approda ai quarti

(Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio, campione in carica aagli ottavi il serbo Filipper 6 - 2 7 - 6 qualificandosi per la terza volta in carriera per idi finale del primo Masters 1000 ...

Advertising

SkySport : Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO, FOGNINI ACCEDE AI QUARTI DI FINALE BATTUTO KRAJINOVIC 6-2, 7-6 #SkyTennis #Tennis… - fanpage : #Fognini vola ai quarti di finale a #Montecarlo - _ilovedelpo : RT @paoloangeloRF: Il risultato del match tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic a Montecarlo - sportface2016 : #RolexMCMasters, il programma e l'ordine di gioco dei quarti di venerdì 16 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Montecarlo Fognini

Fabio, campione in carica a, batte agli ottavi il serbo Filip Krajinovic per 6 - 2 7 - 6 qualificandosi per la terza volta in carriera per i quarti di finale del primo Masters 1000 della ...Vincendo uno spettacolare tie break al secondo set, Fabiosupera anche l'insidioso Filip Krajinovi e conquista un posto nei quarti di finale di. Il campione uscente del trofeo monegasco aveva schiacciato la residenza del serbo nel primo ...Il programma e l’ordine di gioco dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021 con Fabio Fognini impegnato venerdì 16 aprile sul Court Louis III nel terzo match a partire dalle ore 11. C’è ...Fabio Fognini si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo brillantemente il serbo Filip Krajinovic in due set. Successo schiacciante per il ligure, che si è impos ...