Milly Carlucci sul retweet shock di Ballando | «Fatto gravissimo e intollerabile» Rai Digital | «Frutto di un accesso non autorizzato»

(Di giovedì 15 aprile 2021)“È un. Seguirò fino in fondo gli sviluppi“. È unacomprensibilmente stranita e arrabbiata per il, volgare e di cattivo gusto, apparso stamattina sulla pagina dicon le Stelle. La padrona di casa dello show di Raiuno ha infatti deciso di scusarsi personalmente per quanto avvenuto nelle scorse ore, non nascondendo il suo malcontento. Tutto è partito da undelll’account ufficiale didi un cinguettio in cui un utente scriveva: “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire”. Da un lato sul web si è scatenata immediatamente l’ilarità ...

Leggi anche >è intervenuta immediatamente per far rimuovere il post osceno, poi ha spiegato tutto su Twitter: ' Mi è stato segnalato che dall'account di Ballando con le Stelle è stato ...'Anche se la rete ha volti ancora giovani come Carlo Conti, Antonella Clerici,, Flavio Insinna, Mara Venier, Amadeus, si deve avere il coraggio di provarne di nuovi'. Volti che però ...“ È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi “. È una Milly Carlucci comprensibilmente stranita e arrabbiata per il retweet, volgare e di cattivo gusto, apparso stamatti ...Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: «Andrò fino in fondo». Oggi, sul profilo Twitter del programma di Rai1 è stato ripostato ...