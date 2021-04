Lutto per Perrotta, muore la mamma. I messaggi della Roma e degli ex compagni (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - Lutto per Simone Perrotta, se ne è andata la madre. L'ex centrocampista della Roma ha scelto una lettera sui social per l 'ultimo addio : "E così troppo presto sei volata via, lasciando un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)per Simone, se ne è andata la madre. L'ex centrocampistaha scelto una lettera sui social per l 'ultimo addio : "E così troppo presto sei volata via, lasciando un ...

Advertising

ArmelaKodraa : RT @federicogatti: L'Inghilterra sta trascorrendo gli otto giorni di lutto nazionale sbronzandosi per le strade da mattina a sera. Esatta… - sportli26181512 : Lutto per Perrotta, muore la mamma. I messaggi della Roma e degli ex compagni: Lungo messaggio sui social: “Sei and… - cgregorio52 : RT @RedTav71: @conteDartagnan Certamente nessuno ha 'lasciato' il 25 aprile alla sinistra, come è altrettanto certo che molti - prima di e… - clubseight_ : RT @federicogatti: L'Inghilterra sta trascorrendo gli otto giorni di lutto nazionale sbronzandosi per le strade da mattina a sera. Esatta… - Jade9520 : @lixvspos @bruttahadid3 @user20678 Se tu avessi letto il tweet sopra ti accorgeresti che le fan di Dayane hanno mes… -