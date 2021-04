Lombardia, un anno di 'lockdown' e polveri sottili in calo solo del 17%. Tutti i dati (Di giovedì 15 aprile 2021) Durante il primo lockdown del 2020, in Lombardia, uno studio dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ha evidenziato come, nonostante lo stop delle attività produttive e di gran ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Durante il primodel 2020, in, uno studio dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ha evidenziato come, nonostante lo stop delle attività produttive e di gran ...

non_mi_indritto : Io sono arrivata alla conclusione che non potrei permettermi di superarle. Vivo in Lombardia dove per mesi in total… - leggoit : #Lombardia, un anno di 'lockdown' e polveri sottili in calo solo del 17%. Tutti i dati - FlavioViviani : @2021Sospeso @LegaSalvini eppure ogni anno decine di migliaia di persone vengano a curarsi in lombardia invece di f… - verbanonews : New post: Un anno di Covid con la Cri di Luino, "così abbiamo imparato a combatterlo" - discutiamo : @MediasetTgcom24 Beh loro è più di un anno che usano un'intera regione, la #Lombardia, come capro espiatorio... Ipocriti.

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia anno Migranti: Viminale, da inizio anno sbarcate 8.505 persone sulle nostre coste. 76.305 stranieri accolti in tutta Italia L'anno scorso, in tutto aprile, furono 671, mentre nel 2019 furono 255. Degli oltre 8.500 migranti ... La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (13%, in totale 9.989 ...

Ferragni e Fedez smentiscono Gasparri: 'Stia tranquillo non vogliamo entrare in politica' ... il cantante nelle scorse settimane ha infatti attaccato duramente la regione Lombardia in ritardo ... In quest'ultimo anno poi si sono battuti anche per la questione femminile ; per il rispetto del ...

FerrovieNord acquista 20 nuovi treni da Alstom, arriveranno tra due anni AGI - FerrovieNord e Alstom hanno sottoscritto - nell'ambito di un Accordo Quadro stipulato a novembre 2019 - il secondo contratto applicativo per la fornitura di ulteriori 20 treni "Donizetti" a medi ...

La zanzara coreana si diffonde anche in Piemonte: ecco dove e cosa provoca il morso La zanzara coreana si sta diffondendo anche in Piemonte: ecco in quale provincia è stata identificata e cosa provoca il suo morso.

