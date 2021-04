LIVE Roma-Ajax 0-0 | Europa League in DIRETTA | termina il primo tempo Soffrono i giallorossi | che però sono più vicini alla qualificazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45+1? SI CHIUDE QUI IL0-0. 45? Ci sarà 1 minuto di recupero. 44? Si attende di conoscere l’entità del recupero. 44? Alvarez finisce in offside. 43? Altro giro, altra punizione per l’, questa volta da destra. Intanto viene ammonito Ibanez: un po’ per il fallo fatto ai danni di un avversario, un po’ per le proteste. 41? Pau Lopez e Dzeko riescono ad allontanare in due tempi. 41? Tadic dbandierina: Calafiori mette ancora in angolo. 40? Ibanez mette in angolo. 40? Punizione sulla trequarti, lato sinistro, per l’: salgono le torri. 37? Contatto Tadic-Calafiori in area: per il direttore di gara non c’è nulla, il VAR conferma. Si riprende con una rimessa dal ...