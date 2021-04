Isola Dei Famosi 2021 dove vedere la diretta in tv e streaming

(Di giovedì 15 aprile 2021)DEI. La nuova edizione del reality show di sopravvivenza parte in prima serata su Canale 5. Oltre allaserale con Ilary Blasi, l’inviato Massimiliano Rosolino, le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, saranno davvero tantissime le modalità per seguire i concorrenti naufraghi. Oltre agli appuntamenti classici del day-time, infatti, si potranno seguire le gesta deianche tramite sito ufficiale, App e social. Ecco di seguito in dettaglio gli orari eladell’Deiin tv o. SCOPRI TUTTO SU ...

Advertising

MediasetPlay : Punizioni alquanto bizzarre all’#Isola dei famosi! #IlPuntoZ - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - robirantucci : RT @IveserVenezia: 15 aprile 1971 Nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo si tengono i funerali di Igor Stravinskj: per sua volontà viene… - facciasuibinari : RT @valerionicastro: ????Mi è capitato sotto gli occhi il campionato dell'isola di Anguilla, 13.452 abitanti nel mar dei Caraibi. Undici sq… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

IL GIORNO

L'Bella - Con le sue dieci terrazze che formano una piramide a gradoni e le sue fontane e prospettive architettoniche, può essere considerato unogiardini barocchi all'italiana meglio ...Si attende per domani, venerdì, il report nazionale, che delinea la mappacolori delle regioni. ... 'Quello che abbiamo registrato in provincia di Palermo vale anche per il resto dell': abbiamo ...Benvenuto Alessio Guidi, allora sembra proprio che durante La Pupa e il Secchione tu abbia trovato l’amore… Si. Stephanie è bellissima. È stato più o meno un colpo di fulmine. Ricambiavamo gli sguardi ...[PATTINAGGIO] A Spinea (Venezia) Skating club Rovigo in grande evidenza ai regionali. Spostato a domenica 23 maggio il grande appuntamento di Albaroller ...