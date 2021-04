Inter | Bastoni | «Scudetto? Parola vietata | con il Napoli sarà sicuramente una bella sfida»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Alessandroha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia di. Le sue parole Alessandroha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia di. Le sue parole raccolte da Fc1908.– «, assolutamente, il mister ce lo ripete ad ogni riunione. Dobbiamo stare concentrati come abbiamo sempre fatto, finché non avremo loin mano.Il nostro slogan è testa bassa e pedalare, ha caratterizzato il nostro percorso di crescita e vogliamo andare avanti così». DE VRIJ E SKRINIAR – «Ci completiamo bene e anche l’intesa fuori dal campo è importante. Anche l’intesa fuori dal campo è molto importante, andiamo molto ...

