Il Comandante Gagliardo vittima del Covid | il dolore dei colleghi dell’Arma

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del Luogotenente Carica Speciale Francodella Stazione Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti,del coronavirus. Una nuovadel-19 tra le filadei Carabinieri. “Presso l’ospedale di Benevento, dove era ricoverato dal 30 marzo scorso, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Luogotenente Carica Speciale Franco. IlGenerale Teo Luzi e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega. Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finché il virus lo ha portato via dai suoi affetti. Il suo ricordo resterà vivo ...