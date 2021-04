«Il calcio è libertà», la giornalista del NYT racconta le sue partite in strada con gli sconosciuti (Di giovedì 15 aprile 2021) Geneva Abdul è una donna, tanto per cominciare. Non ha la pelle bianca. E scrive per il New York Times da Londra. Ed è un’ex calciatrice. Quando è possibile (prima della pandemia, e ora nell’Inghilterra in fase di riapertura) gioca a pallone al parco, con chiunque, con chi capita. Uomini e donne, inglesi e stranieri, grandi e bambini. E racconta sul NYT questa concentrazione di libertà che il calcio riesce a esprimere in maniera del tutto naturale. In un pezzo bellissimo, che aggiunge alla nostra retorica dello sport da strada, un valore in più: il sentimento di multiculturalismo che si respira(va) all’estero, anche attraverso la socialità condivisa con lo sport spicciolo, quotidiano. Il gioco. “In una calda giornata primaverile a Londra dell’anno scorso, sono partita per una corsa a Hyde Park, con un pallone da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Geneva Abdul è una donna, tanto per cominciare. Non ha la pelle bianca. E scrive per il New York Times da Londra. Ed è un’ex calciatrice. Quando è possibile (prima della pandemia, e ora nell’Inghilterra in fase di riapertura) gioca a pallone al parco, con chiunque, con chi capita. Uomini e donne, inglesi e stranieri, grandi e bambini. Esul NYT questa concentrazione diche ilriesce a esprimere in maniera del tutto naturale. In un pezzo bellissimo, che aggiunge alla nostra retorica dello sport da, un valore in più: il sentimento di multiculturalismo che si respira(va) all’estero, anche attraverso la socialità condivisa con lo sport spicciolo, quotidiano. Il gioco. “In una calda giornata primaverile a Londra dell’anno scorso, sono partita per una corsa a Hyde Park, con un pallone da ...

