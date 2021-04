Gimbe | frenano i contagi ma aumentano i morti

(Di giovedì 15 aprile 2021) "Bisogna tener presente che se gli effetti di un'Italia rosso-arancione si protrarranno per almeno 3 settimane, il progressivo ritorno al giallo determinerà una risalita della curva epidemica anche se mitigata dalla ridotta probabilità dio all'aperto per l'aumento delle temperature". E' quanto sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione

Advertising

infoitsalute : Covid, frenano i contagi ma aumentano i morti: +7,5% decessi rispetto a 7 giorni fa, il report Gimbe - EmMicucci : RT @Gazzettino: Covid, frenano i contagi ma aumentano i morti: +7,5% decessi rispetto a 7 giorni fa, il report Gimbe - zazoomblog : Covid frenano i contagi ma aumentano i morti: +75% decessi rispetto a 7 giorni fa il report Gimbe - #Covid… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Covid, frenano i contagi ma aumentano i morti: +7,5% decessi rispetto a 7 giorni fa, il report Gimbe - Gazzettino : Covid, frenano i contagi ma aumentano i morti: +7,5% decessi rispetto a 7 giorni fa, il report Gimbe -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe frenano

i contagi da SarsCov2 , ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in ... Lo segnala la Fondazionenel suo ultimo monitoraggio settimanale. In particolare il rapporto ha ...Coronavirus, il report settimanale della Fondazionei contagi, ma gli ospedali soffrono ancora. I dati sulla campagna vaccinale La Fondazioneha pubblicato il consueto report settimanale sull'andamento dell'emergenza Coronavirus in ...Secondo il report nella settimana 7- 13 aprile i contagi sono in calo a livello nazionale mentre i morti salgono del 7,5% . In rianimazione 200 persone al giorno. Nell'Isola vaccinato il 6,5% popolazi ...Frenano i contagi, ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e 13 aprile, si é osservata infatti una riduzione del 15,4% dei nuovi cas ...