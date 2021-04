Georgina Rodriguez protagonista di un reality su Netflix Ronaldo | “Fiero di te”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021)saràdi unprodotto da, il quale tratterà la vita della modella iberica e il lavoro da influencer, definendone peculiarità e modalità. La compagna di Cristiano, con il quale ha un figlio, ha divulgato la notizia su Instagram, palesando il suo entusiasmo in merito al ruolo per il piccolo (grande) schermo. Cristianoha commentato repentinamente, anch’egli dimostrando la sua felicità per la soddisfazione personale della consorte, la quale si aggiunge ai suoi trionfi da calciatore professionista: “Sonodi te“. SportFace.