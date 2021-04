Francesca Fantoni uccisa a calci e pugni. Parla il medico legale

(Di giovedì 15 aprile 2021) “, ritrovata cadavere il 25 gennaio 2020, è statain maniera brutale:, tumefazioni su tutto il corpo, lacerazioni alle parti intime. Una cosa mai vista, in tanti anni di carriera”. Commenta così il dottor Mario Restori, che oggi è in pensione., di 39 anni, è statada Andrea Pavarini di anni 32. L’uomo è ora accusato di omicidio volontario aggravato. Dai primi esami e perizie psichiatriche, Pavarini è risultato essere una personalità complessa, violenta, ed ossessionata dal sesso. Rimane ora da chiarire se al momento dell’omicidio fosse capace di intendere e di volere. Pavarini non è estraneo alle forze dell’ordine, era solito avvicinare ragazze e molestarle. Due gli episodi denunciati. In uno, a bordo di un ...

A sentire parlare ieri, mercoledì 14 aprile, in tribunale a Brescia il medico legale in pensione Mario Restori a proposito del delitto di Francesca Fantoni del 27 gennaio del 2020 a Bedizzole, si capisce il livello di crudeltà che Andrea Pavarini, unico imputato, avrebbe attuato contro la donna. Tanto che lo stesso medico, davanti alla corte, ha dichiarato che si è trattato di violenza inaudita durante l'omicidio. Si è svolta ieri, mercoledì 14 aprile, la terza udienza dell'omicidio.