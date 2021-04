Fedez | finalmente il grande giorno | arriva il supereroe in casa – VIDEO

(Di giovedì 15 aprile 2021)condivide con i followers di Instagram un esilarantein cui accoglie inpropria uno dei supereroi più in voga del momento Grossa sorpresa inFerragnez. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

flawslou : OGGI io aggiornerò in continuazione il profilo di Fedez perché FINALMENTE avremo l’incontro tra Lello e Posaman. SONO EMOZIONATISSIMA @Fedez - brividuis : Finalmente stiamo arrivando a Chiara Ferragni, puntate su lei e Fedez hanno tantissimi followers @ChiaraFerragni… - paola09423465 : @enzo_salvi @Fedez @PrimeVideoIT @Lillo @maramaionchi @PintusAngelo @_the_jackal Finalmente uno obiettivo e imparzi… - jonny_mode : LOL. CHI RIDE È FUORI. Un game show italiano. Distribuito da 'PRIME VIDEO'. Condotto da Fedez, con la partecipazion… - alessiasantani1 : LoL è fantastico, da ripetere. Stamattina ho pianto, ma finalmente per le risate. @Fedez @maramaionchi -

I ragazzi inglesi li imitano nelle periferie, riportando finalmente il calcio in strada, dove la ... che pian piano sta imparando a rappare in italiano con Fedez, sperando che possa rimanere a lungo ...
Nelle sue Stories di Instagram, Fedez documenta l'incontro tra suo figlio Leone e Posaman, il personaggio inventato da Lillo in «LOL - Chi ride è fuori». E il risultato va oltre le aspettative ...
Fedez, l'incredibile ospite-vip per Leone: «È venuto per conoscerti dal vivo...». La reazione del bimbo spiazza tutti. Pochi minuti fa, il marito di Chiara ...