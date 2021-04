Europa League, Roma-Ajax 1-1: giallorossi in semifinale (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma si qualifica alla semifinale di Europa League. I giallorossi pareggiano per 1-1 all’Olimpico contro l’Ajax nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2-1 conquistato all’Amsterdam Arena una settimana fa. Al vantaggio dei lanceri firmato da Brobbey al 49? risponde Dzeko al 72?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Lasi qualifica alladi. Ipareggiano per 1-1 all’Olimpico contro l’nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2-1 conquistato all’Amsterdam Arena una settimana fa. Al vantaggio dei lanceri firmato da Brobbey al 49? risponde Dzeko al 72?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Arsenal, Aubameyang ha contratto la malaria: "E' successo mentre ero in Nazionale" ... costretta a saltare la partita di Premier League contro lo Sheffield United e il ritorno dei quarti di finale di Europa League con lo Slavia Praga - Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa ...

Fonseca: "Orgogliosi della semifinale, per l'Italia e per noi" ... ma è anche motivo di soddisfazione per noi", ha detto Paulo Fonseca dopo l'1 - 1 conl 'Ajax che qualifica la Roma in semifinale dell'Europa League. Poi ha aggiunto: "L'Ajax è una grandissima squadra,...

Roma-Ajax, le parole di Fonseca Paulo Fonseca può esultare. Il tecnico della Roma, dopo l'1-1 con l'Ajax che è valso l'accesso alle semifinali di Europa League, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport".

Roma-Ajax 1-1, pagelle: Dzeko decisivo, Calafiori gioiellino, Pau Lopez un pericolo Il centravanti colpisce nel momento più importante, notevole la prestazione dell'esterno sinistro: anche l'Italia sa presentare all'Europa nuovi talenti. Ingenuo Mancini: ammonito salterà la prossima ...

