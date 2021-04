Ergastolo ai boss stragisti, per la Consulta la norma che vieta di liberarli va riscritta: ora il Parlamento ha un anno di tempo (Di giovedì 15 aprile 2021) La norma che vieta di liberare i boss stragisti condannati all’Ergastolo, se non collaborano con la giustizia, è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta, che però ha concesso un anno di tempo al Parlamento per intervenire sulla questione. Il motivo? I giudici della corte Costituzionale riconoscono che “l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata“. Tradotto: se fosse stata immeditamente dichiarata l’incostituzionalità dell’Ergastolo ostativo si sarebbe stato spazzato via l’intero sistema antimafia. Che subirà comunque l’ennesima picconata, ma almeno si prova a evitare il rischio di riportare in libertà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Lachedi liberare icondannati all’, se non collaborano con la giustizia, è incostituzionale. Lo ha deciso la, che però ha concesso undialper intervenire sulla questione. Il motivo? I giudici della corte Costituzionale riconoscono che “l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata“. Tradotto: se fosse stata immeditamente dichiarata l’incostituzionalità dell’ostativo si sarebbe stato spazzato via l’intero sistema antimafia. Che subirà comunque l’ennesima picconata, ma almeno si prova a evitare il rischio di riportare in libertà ...

fattoquotidiano : Ergastolo ai boss stragisti, per la Consulta la norma che vieta di liberarli va riscritta: ora il Parlamento ha un… - MatteoMarchini5 : Ergastolo ai boss stragisti, per la Consulta la norma che vieta di liberarli va riscritta: ora il Parlamento ha un… - MarceVann : RT @marioerdrago: La Trattativa non si è mai fermata - FrancescoBlotto : RT @DomaniGiornale: I vertici dei clan temono di essere condannati a vita senza poter ottenere i benefici di pena. Così praticano la “diss… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: I vertici dei clan temono di essere condannati a vita senza poter ottenere i benefici di pena. Così praticano la “diss… -