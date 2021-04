“Donnarumma sarà il portiere della Juventus 2021/2022” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il blitz di Raiola a Torino apre all’approdo di Donnarumma alla Juventus: voci su un’offerta bianconera e sulla disponibilità dell’agente Una presenza che non poteva passare inosservata. Mino Raiola a Torino, nel J Hotel. Il noto procuratore è stato nel capoluogo piemontese ed inevitabile è partito l’accostamento alla Juventus. Paratici ha fatto filtrare che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il blitz di Raiola a Torino apre all’approdo dialla: voci su un’offerta bianconera e sulla disponibilità dell’agente Una presenza che non poteva passare inosservata. Mino Raiola a Torino, nel J Hotel. Il noto procuratore è stato nel capoluogo piemontese ed inevitabile è partito l’accostamento alla. Paratici ha fatto filtrare che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma sarà Calciomercato Juventus Blitz Raiola a Torino: chiesti 12 milioni per Donnarumma In caso di "offerte che non si possono rifiutare" Donnarumma sarà bianconero, con buona pace della conclamata fede rossonera. Dura lex sed lex. Milan su Ilicic Il Milan cerca gol e idee sulla ...

Rovella, Kean, Locatelli e gli altri: la nuova Juve sarà made in Italy Il pensiero su Donnarumma si inserisce in tale filone. Così come vanno nella stessa direzione gli interessamenti per Manuel Locatelli (nato nel 1998) e individuato come possibile play del futuro. Se ...

Casillas chiama Donnarumma in Spagna: «Devi andare in una squadra più competitiva del Milan» Corriere della Sera In caso di "offerte che non si possono rifiutare"bianconero, con buona pace della conclamata fede rossonera. Dura lex sed lex. Milan su Ilicic Il Milan cerca gol e idee sulla ...Il pensiero susi inserisce in tale filone. Così come vanno nella stessa direzione gli interessamenti per Manuel Locatelli (nato nel 1998) e individuato come possibile play del futuro. Se ...