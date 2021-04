David Richards si candida alla presidenza FIA?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 aprile 2021) La campagna elettorale per ladellapotrebbe essere una lotta a tre, con l’aggiunta diRichard. Il gallese, ex team manager di F1 e WRC, è indicato dal sito web Racefans come possibileto per l’incarico coperto da Jean Todt, il quale non si ripresenterà per un terzo mandato., patron della Prodrive, potrebbe essere il terzo incomodo che sfiderà i dueti ufficiali, Ben Sulayem e Graham Stoker. Se l’indiscrezione è confermata,concorrerà per un posto tanto ambito quanto complicato, essendo che il presidente della federazione internazionale ha il ruolo di garantire il presente ed il futuro del mondo dell’automobile, sportivo e non. Jean Todt: “verso un motorsport ad emissioni zero” Chi è...