"La situazione epidemiologica in Tunisia è attualmente molto grave": nella sola giornata di martedì il Paese ha registrato 2.270 ricoveri a causa del Covid, il livello più alto dall'inizio della pandemia.

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Il Giappone potrebbe rinunciare alle Olimpiadi ...di Tokyo 2020 gia' posticipate di un anno a seguito della pandemia di Covid - 19. Il Giappone e' alle prese con un aumento di infezioni da coronavirus e ad Osaka ieri ha registrato un record di 1.130 ...

Covid: record di ricoveri in Tunisia "La situazione epidemiologica in Tunisia è attualmente molto grave": nella sola giornata di martedì il Paese ha registrato 2.270 ricoveri a causa del Covid , il livello più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha detto alla radio pubblica la direttrice dell'Osservatorio nazionale per le malattie nuove ed emergenti e portavoce del ministero della ...

Vaccino AstraZaneca: la storia del farmaco affossato dalla cattiva comunicazione Vaccino AstraZeneca e comunicazione: ecco come caos e confusione hanno decretato il declino e la fine del vaccino contro il Covid-19.

Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila L'India registra anche oggi un record di nuovi casi giornalieri di Covid-19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero della Sanità indiano, citato dai m ...

