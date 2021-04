Covid, ecco le riaperture previste per metà maggio e il nodo delle regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Covid, indiscrezioni fanno pensare che a maggio si possa tornare ad una parvenza di normalità. Oggi il confronto, per valutare il calendario della ripresa, con le regioni che chiedono confini liberi. Chiaramente l’allentamento dei divieti anti Covid varrà soltanto per le zone gialle. I primi a riaprire saranno i ristoranti a pranzo, solo dopo teatri e cinema e ancora dopo palestre e piscine. Dalla metà del mese e non prima, nel rispetto della linea della gradualità scelta dal governo, potrebbero essere consentite le cene nei locali pubblici. Covid, riapriranno prima i ristoranti, poi cinema, palestre e piscine. I parametri Innanzitutto si dovrà tenere conto di due fattori: l’andamento della curva epidemiologica e l’andamento della compagnia vaccinale. Considerato questo si può ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021), indiscrezioni fanno pensare che asi possa tornare ad una parvenza di normalità. Oggi il confronto, per valutare il calendario della ripresa, con leche chiedono confini liberi. Chiaramente l’allentamento dei divieti antivarrà soltanto per le zone gialle. I primi a riaprire saranno i ristoranti a pranzo, solo dopo teatri e cinema e ancora dopo palestre e piscine. Dalladel mese e non prima, nel rispetto della linea della gradualità scelta dal governo, potrebbero essere consentite le cene nei locali pubblici., riapriranno prima i ristoranti, poi cinema, palestre e piscine. I parametri Innanzitutto si dovrà tenere conto di due fattori: l’andamento della curva epidemiologica e l’andamento della compagnia vaccinale. Considerato questo si può ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Meno tosse e più stanchezza, meno febbre e più nausea e vomito: ecco i nuovi sintomi del Covid #sintomi… - fattoquotidiano : L’ammissione da parte delle autorità cinesi che i loro vaccini anti-Covid hanno una scarsa efficacia non sembra ave… - repubblica : Covid: le varianti non hanno cambiato i sintomi. Ecco a cosa fare attenzione - Destradipopolo : AFFARI SPORCHI SUL #COVID19, IN LOMBARDIA AIUTI DI STATO INCASSATI DA 600 AZIENDE VICINE AI CLAN: ECCO DOVE VANNO A… - rmont72 : RT @MediasetTgcom24: Meno tosse e più stanchezza, meno febbre e più nausea e vomito: ecco i nuovi sintomi del Covid #sintomi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Zlatan Ibrahimovic/ Socio di società scommesse: 'Viola codice Fifa'. Cosa rischia? ... con forti polemiche legate anche al ruolo di testimonial anti - Covid che molti ritengono a questo punto 'inadeguato' per Ibrahimovic, ecco un problema che potrebbe essere ben più serio, perché il ...

Gimbe: 'Vaccinato solo 3% dei 70enni. Covid frena, ma attenti al giallo' ... si annuncia il ripristino della zona gialla, 'sospesa' nel decreto anti Covid in vigore, che ... Ecco perch é - conclude Cartabellotta - è fondamentale inserire tra i parametri per le riaperture ...

Regione, l'assessorato Famiglia stanzia 1,7 milioni per l'inclusione: 33 i progetti finanziati Il governo Musumeci ha stanziato 1,7 milioni per finanziare 33 progetti di inclusione, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Nei prossimi giorni, sul sito de ...

Le regioni che possono cambiare colore con l'ordinanza di Speranza del 16 aprile Il provvedimento del ministro è in arrivo dopo il nuovo monitoraggio Iss-ministero della Salute di questo venerdì ed entrerà in vigore da lunedì 19. Ecco chi rischia di passare in zona rossa e chi dov ...

... con forti polemiche legate anche al ruolo di testimonial anti -che molti ritengono a questo punto 'inadeguato' per Ibrahimovic,un problema che potrebbe essere ben più serio, perché il ...... si annuncia il ripristino della zona gialla, 'sospesa' nel decreto antiin vigore, che ...perch é - conclude Cartabellotta - è fondamentale inserire tra i parametri per le riaperture ...Il governo Musumeci ha stanziato 1,7 milioni per finanziare 33 progetti di inclusione, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Nei prossimi giorni, sul sito de ...Il provvedimento del ministro è in arrivo dopo il nuovo monitoraggio Iss-ministero della Salute di questo venerdì ed entrerà in vigore da lunedì 19. Ecco chi rischia di passare in zona rossa e chi dov ...