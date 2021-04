Coronavirus, pressing delle Regioni su riaperture progressive: subito ristoranti e bar (Di giovedì 15 aprile 2021) Vertice con il governo, sul tavolo le proposte dei presidenti di Regione, che spingono a riaperture progressive e alla revisione dei parametri per i colori. Indicazioni anche per palestre, teatri e cinema. Giorgetti: "Dalla prossima settimana pensare a riaperture" Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) Vertice con il governo, sul tavolo le proposte dei presidenti di Regione, che spingono ae alla revisione dei parametri per i colori. Indicazioni anche per palestre, teatri e cinema. Giorgetti: "Dalla prossima settimana pensare a

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pressing Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, così le Regioni spingono per le riaperture Il pressing del mondo dello spettacolo Dopo che il governo ha dato il via libera per il ritorno del ... Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L'andamento della pandemia e delle azioni ...

Covid e riaperture, venerdì cabina di regia Coronavirus e riaperture, si attendono i nuovi dati. Intanto, a quanto apprende l'Adnkronos, la ... Sullo sfondo il pressing delle regioni, che domani presenteranno al governo le linee guida per le ...

Pressing Ue sui governi, Draghi stringe sul Recovery ROMA (15 aprile 2021) - «Chi arriva prima, prima è servito». La Commissione europea dà una buona ragione all’Italia per accelerare i tempi di consegna del suo Recovery plan. In ballo c'è la prima tran ...

Riaperture ristoranti, cinema, palestre: le novità per maggio Si fa sempre più forte il pressing delle Regioni per le riaperture di molte delle attività rimaste congelate nelle ultime settimane, a causa ...

