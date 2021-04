Bounou ritorna sulla polemica del rigore con Haaland | “A fine partita ci siamo stretti la mano I grandi giocatori mantengono buoni rapporti”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il portiere del Siviglia Yassineè tornato a parlarecondeldell’ottavo di finale contro il Borussia Dortmund. I due si erano detti qualcosa prima dele poi il norvegese è andato ad esultare in faccia al portiere marocchino. Al portale Elbotola.comha raccontato cosa è successo: “Quando è arrivato ilho cercato di distrarlo, ma acila. Ilasciano le differenze in campo eun buon rapporto fuori. Penso che lasia arrivata in circostanze difficili, visto che avevamo giocato ...