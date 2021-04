Vaccino AstraZeneca rifiutato | la Lombardia | è un problema

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 aprile 2021 - La campagna vaccinale lombarda ha preso una nuova spinta, con il completamento degli over 80 e l'accelerata sugli over 70. Ma a guastare i risultati, la constatazione che ...

... mossa che ha poi portato alla discussione all'Ema e alle conseguenti scelte di molti Paesi di destinare ilalla popolazione più anziana, che non ha mai subito questo raro effetto ...La notizia riportata dalla 'TV2' danese anticipa la conferenza stampa in programma alle 14 nel quale il governo presenterà un nuovo calendario aggiornato nel qualenon sarà più incluso, ...In Lombardia preoccupano i rifiuti del vaccino AstraZeneca da parte dei cittadini. "È un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare", ha detto il dir ...Ad oggi, tra docenti e personale amministrativo delle scuole, è stato vaccinato il 72% con la prima dose AstraZeneca, solo l’1% con entrambe le dosi.