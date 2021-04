Vaccini, numero verde Asl To4 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un nuovo numero verde dell’Asl To4 per gestire la campagna vaccinale. Un contact center attivato proprio per fornire informazioni ai cittadini. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 al numero 011-9176770 o tramite mail all’indirizzo contactcentervaccinocovid@aslto4.piemonte.it. : cosa chiedere Sono sei gli operatori disponibili per rispondere alle domande in merito alla vaccinazione e, in particolare, forniscono informazioni relative ai criteri di accesso, prenotazione della vaccinazione, avvenuto inserimento nel programma ed eventuali richieste di annullamento delle prenotazioni. : a chi è rivolto Il servizio è rivolto ai cittadini dell’Asl To4, ai professionisti sanitari sul territorio aziendale e, in generale, a tutte le categorie che man mano saranno incluse nel programma vaccinale. L'articolo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un nuovodell’Asl To4 per gestire la campagna vaccinale. Un contact center attivato proprio per fornire informazioni ai cittadini. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 al011-9176770 o tramite mail all’indirizzo contactcentervaccinocovid@aslto4.piemonte.it. : cosa chiedere Sono sei gli operatori disponibili per rispondere alle domande in merito alla vaccinazione e, in particolare, forniscono informazioni relative ai criteri di accesso, prenotazione della vaccinazione, avvenuto inserimento nel programma ed eventuali richieste di annullamento delle prenotazioni. : a chi è rivolto Il servizio è rivolto ai cittadini dell’Asl To4, ai professionisti sanitari sul territorio aziendale e, in generale, a tutte le categorie che man mano saranno incluse nel programma vaccinale. L'articolo ...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, in arrivo 4,2 milioni di dosi: ma la distribuzione alle Regioni sara' rimodulata sul numero dei residenti - fleinaudi : Al fine di tranquillizzare tutti proponiamo: sul sito del #Governo ( - LegaSalvini : ?? Bruno Vespa svela l'errore di Conte: 'Avremmo potuto avere lo stesso numero di vaccini di Boris Johnson. Bastava… - FabbFR2019 : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 e vaccini. Indovinate quale paese è agli ultimi posti in Europa per vaccinazioni dei settantenni. E sì, ci si… - delgasss : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 e vaccini. Indovinate quale paese è agli ultimi posti in Europa per vaccinazioni dei settantenni. E sì, ci si… -